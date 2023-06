Ce qu’il faut retenir de la venue du Président Macron à Marseille

Venu faire le point sur son plan « Marseille en grand » lancé en 2021, le président Emmanuel Macron a livré un entretien ce mercredi au journaliste de France Télévisions Guillaume Daret afin de dresser un bilan de son déplacement.

Le président parle d’une situation d’urgence à Marseille, malgré les efforts déjà mis en place, de nombreuses familles perdent encore des proches dans des fusillades à cause des points de deals.

Concernant l’école, Macron annonce pour 2024 la construction d’une trentaine d’écoles.

Il affirme également vouloir revenir à Marseille pour voir comment les projets avancent. Parmi eux, il y a celui sur le financement sur le tramway et le désenclavement des quartiers Nord avec le reste de Marseille qui a notamment été doublé.



L’objectif ici est selon le président de « répondre à l’urgence, d’entendre les souffrances et les impatiences, mais aussi de le faire en suivant un cap et une ambition qui voit loin » déclare-t-il lors de l’interview.

Pour finir, le chef de l’Etat insiste sur le fait que Marseille est une des villes les plus jeunes du pays et c’est pourquoi elle mérite autant d’investissements.