Ce qu’il faut retenir de Strasbourg – OL (1-2)

Racing Club de Strasbourg – Olympique Lyonnais, 33ème journée de Ligue 1 : 1-2 (1-2). Buts : Sanson (15e) pour Strasbourg. Lukeba (32e) et Caqueret (36e) pour Lyon.

L’OL toujours en vie

Toujours septième, mais à égalité de points avec le sixième Rennes et à trois longueurs du cinquième Lille, l’OL est toujours en embuscade dans la course à l’Europe. Les Lyonnais vont maintenant espérer un faux pas de leurs adversaires. Ce ne sera à priori pas pour ce week-end : Lille accueille Ajaccio ce samedi et Rennes recevra Angers dimanche.

Caqueret donne raison à Blanc

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’OL s’était lancé dans un long discours au sujet des qualités offensives de Maxence Caqueret : “Il doit marquer dix buts par saison”, a-t-il notamment déclaré pour justifier son positionnement relativement offensif. Le numéro 6 a justifié ces louanges en inscrivant le deuxième but au terme d’un mouvement qu’il avait lui-même initié. Un but remarquable : le but est marqué après que quatre Lyonnais aient joué en une touche de balle : Lacazette-T.Mendes-Henrique et Caqueret.

Le bijou de Barcola refusé

Ce but là risque de hanter pour un moment Bradley Barcola. A la dixième minute, décalé à gauche dans la surface de réparation, le jeune attaquant avait finement et magnifiquement trouvé la lucarne opposée. Un bijou refusé par la VAR pour une histoire de centimètres. Même l’arbitre, M.Buquet, a semblé désolé de devoir annuler une telle merveille.

Un but sur corner !

Même si la somptueuse frappe lointaine de Tolisso contre Rennes (3-1) il y a quinze jours était consécutive à un corner, l’OL n’avait plus marqué sur un corner joué directement dans la surface de réparation depuis le but de Lukeba contre Angers lors de la sixième journée. De nouveau buteur ce vendredi, le défenseur s’est retrouvé à point nommé pour pousser au fond des filets une tête de Tolisso repousée par Sels. Lukeba a été moins heureux en étant expulsé dans le temps additionnel pour un deuxième avertissement. Il sera ainsi suspendu le week-end prochain pour la venue de Montpellier (comme Tolisso).

Julien Huët