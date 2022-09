Ce qu’il faut retenir du carton de l’OL contre Angers (5-0)

OLYMPIQUE LYONNAIS – ANGERS, 6ème journée de Ligue 1 : 5-0 (2-0). Buts : Toko-Ekambi (31e, 58e), Lacazette (38e), Lukeba (61e) et Dembélé (88e).

L’OL a étouffé Angers

L’équipe de Peter Bosz a étouffé le SCO qui s’est très vite retrouvé incapable de ressortir et de conserver le moindre ballon. L’erreur défensive ne s’est pas faite attendre longtemps et elle a débouché sur le premier but, signé Toko-Ekambi, à la réception d’une ouverture de Thiago Mendes (1-0, 31e). Une efficacité clinique dont Lacazette a également fait preuve pour doubler la mise à la réception d’un centre de Gusto (2-0, 38e).

En difficulté défensivement sur quelques situations, le latéral droit a revanche réussi une autre passe décisive en seconde période pour Toko (3-0, 58e). Avant que Tetê ne dépose un corner sur la tête de Lukeba (4-0, 61e). En fin de match, alors que le rythme était tombé, Dembélé s’est offert un raid solitaire spectaculaire pour clore le spectacle (5-0, 88e).

Le premier clean sheet de la saison

Pour la première fois dans ce championnat, l’OL n’a pas encaissé de but. De retour de suspension, Lopes, comme Riou lors des matchs précédents, n’a pas beaucoup été mis à contribution. Le Portugais n’a dû vraiment s’employer qu’une seule fois, en claquant sous sa barre un tir de Valery (44e).

Lacazette rejoint Chiesa, Tolisso monte en puissance

En marquant ce samedi soir, Lacazette a signé son 132ème but toutes compétitions confondues avec l’OL, ce qui lui permet de rejoindre Serge Chiesa à la troisième place du classement des buteurs de l’OL. Prochain objectif, aller chercher Bernard Lacombe (149 buts). Le record de Di Nallo (222 buts) paraît en revanche inaccessible pour l’instant.

Aligné en sentinelle, Tolisso a donné satisfaction et confirmé sa montée en puissance en disputant pour la première fois de la saison un match en intégralité.