Ce qu’il faut savoir avant Brest-OL

STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS, 33ème journée de Ligue 1, mercredi (21h).

“Il faut gagner”

Peter Bosz a fait simple en rappelant cette évidence à de multiples reprises lors de sa conférence de presse. Remonté à la huitième place à la faveur de sa victoire contre Bordeaux (6-1), l’OL a besoin d’enchaîner pour continuer à se rapprocher des places européennes.

Afin de bien aborder le choc à Marseille lors de la 36ème journée, Lyon doit absolument gagner à Brest ce mercredi et devant Montpellier samedi. “On veut gagner les six derniers matchs”, a rappelé pour sa part Emerson, qui a également affirmé qu’il aimerait rester à l’OL la saison prochaine, tout en précisant tout de même que cela ne dépendait pas de lui. Pour rappel, le latéral gauche est prêté jusqu’à la fin de saison par Chelsea.

En cas de victoire, Lyon fera forcément une bonne opération compte tenu des confrontations directes lors de cette 33ème journée (Strasbourg-Rennes et Monaco-Nice).

Brest n’a plus rien à jouer

Douzième à 10 points de l’OL, Brest est dans le ventre mou. Les Bretons restent sur une défaite 2-1 à Saint-Etienne et n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs. Le fait que Brest n’ait plus rien à jouer est-il un avantage pour l’OL ? Peter Bosz l’ignore : “J’ai joué dans des équipes qui n’avaient plus rien à jouer, certains ont été démobilisées, d’autres ont joué libérées. Je ne sais pas dans quel état sera Brest, je me focalise sur ce que je maîtrise, c’est-à-dire sur mon équipe.”

💬 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻: "À nous d'être bien organisés leur fermer les espaces"



📲 Découvrez l'intégralité de la conférence de presse de Michel Der Zakarian avant #SB29OL 👉 https://t.co/qko89k6urS#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/7lRvnB5tJU — Stade Brestois 29 (@SB29) April 19, 2022

Les statistiques

A domicile, Brest a plus perdu (six fois) qu’il n’a gagné (cinq). Les Bretons ont aussi fait quatre matchs nuls au stade Francis-Le Blé. L’OL sera de son côté à la recherche d’un cinquième succès en déplacement après les victoires à Nantes, Montpellier, Lorient et Troyes. En clair, Lyon essaiera de gagner lors de ses quatre derniers déplacements (Brest, Marseille, Metz et Clermont) autant de matchs que lors de ses 15 précédentes rencontres à l’extérieur….

Un groupe amoindri

Outre les blessés de longue durée Diomandé, Cherki et Caqueret, Peter Bosz est aussi privé de Lopes, Dubois, Boateng, Denayer et Ndombélé.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Brest, ce mercredi à 21h ! 🦁🔴🔵#SB29OL #AliExpress pic.twitter.com/Mrx0ZGTtjU — Olympique Lyonnais (@OL) April 19, 2022

Crédit Photo @StadeBrestois29

STADE BRESTOIS 29 – OLYMPIQUE LYONNAIS, 33ème journée de Ligue 1, à vivre en intégralité ce mercredi dès 20h45 sur Tonic Radio avec Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio.