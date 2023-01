Victoire impérative, Cherki trois ans après Blanc-Kombouaré une histoire d’amitié… Ce qu’il faut savoir avant Nantes – OL

FC NANTES – OLYMPIQUE LYONNAIS, 18ème journée de Ligue 1, stade de la Beaujoire, mercredi à 19h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Victoire impérative

On va presque pouvoir l’écrire à chacun des matchs de l’OL d’ici la fin de la saison : pour arracher un accessit européenne, Lyon n’a plus beaucoup de droit à l’erreur. Coincé à la huitième place, à 12 longueurs du podium et à 16 points de la deuxième place, ses objectifs initiaux, le club a déjà fait en interne une croix sur ses ambitions de retrouver la Ligue des Champions en 2023-2024. L’état-major croit par contre toujours l’équipe capable d’aller décrocher une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Pour remonter dans le Top 5 (ou éventuellement le Top 6 si la Coupe de France est gagnée par l’un des cinq premiers), Lyon a besoin de réussir une série. Gagner chez le 15ème ce mercredi puis contre le 19ème (Strasbourg) samedi serait déjà un minimum.

Cherki trois ans après

Le 18 janvier 2020, Lyon gagnait à Nantes (4-3) en coupe de France porté par un gamin alors âgé de seulement 16 ans. Cherki avait signé un récital avec deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué. Trois ans après, sa carrière semble enfin sur le point de décoller. Le numéro 18 de l’OL reste sur trois titularisations d’affilée.

Laurent Blanc parle de Rayan Cherki

Rayan Cherki espère enfin exploser

Les déclarations des coachs :

🎙 Le coach Laurent Blanc est en conférence de presse à deux jours de #FCNOL : "On aborde ce déplacement comme un match de championnat. Nous sommes en manque de points. On va essayer d'en prendre le maximum. Il y a beaucoup de travail à faire. Je veux qu'on produise du jeu." — Olympique Lyonnais (@OL) January 9, 2023

💬 Coach Antoine Kombouaré avant #fcnol : "C'est une équipe de Lyon qui a deux voire plusieurs visages" — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2023

Deux coachs qui s’adorent

Laurent Blanc et Antoine Kombaouré sont amis dans la vie.

Laurent Blanc et Antoine Kombouaré évoquent leur amitié

Les statistiques :

L’OL n’a perdu qu’à deux reprises contre Nantes depuis 2008 en L1, les deux fois en 2019 (2-1 puis 0-1). Lyon marque beaucoup contre Nantes, 37 buts lors des 19 derniers matchs soit près de deux de moyenne par match, alors que le Canaris n’ont marqué dans cette même période que 18 buts, soit moins d’un par match.

Plus d’infos à suivre….

Julien Huët

