Ce qu’il faut savoir avant OL-Bordeaux

OLYMPIQUE LYONNAIS -GIRONDINS DE BORDEAUX, 32ème journée de Ligue 1, dimanche (17h)

Réussir enfin une série

Eliminé jeudi de la Ligue Europa, l’OL doit probablement gagner au moins six de ses sept derniers matchs pour arracher une place dans le Top 5 (ou Top 6 si Nice gagne la coupe de France) afin de se qualifier pour une coupe d’Europe. Problème, le “record” de l’OL cette saison est simplement de trois victoires d’affilée en championnat, et cela ne s’est produit qu’à une seule reprise. Peter Bosz a pourtant affirmé être convaincu que son équipe était capable de finir la saison en boulet de canon : “Je ne lâche pas. C’est un grand challenge. Peu de gens dans cette salle (en conférence de presse, Ndlr) croient qu’on va y arriver. Mais en même temps c’est un gros challenge pour moi, je ne lâche pas, je vais pousser les joueurs. Je crois que c’est possible. On n’a pas fait de série cette saison, on en a besoin. Ce n’est pas facile, mais c’est un challenge, on va y arriver, absolument.” Le directeur du football Vincent Ponsot avait auparavant affiché la volonté du club de réussir ce sprint final : “On ne baisse pas les bras, il reste sept journées, on va se battre jusqu’au bout et on espère que les joueurs vont faire la même chose”

Jean-Michel Aulas a maintenu sa confiance à Peter Bosz, promis de futurs investissements et a affiché un certain optimisme : “J’ai la conviction qu’on peut atteindre nos objectifs”. Même si ce n’était pas ceux du début de saison, pour reprendre une formule de Christophe Jallet qui ne rappelle pas que des bons moments..;

Le Virage Nord sera presque vide

Dans un communiqué, les Bad Gones ont expliqué pourquoi ils déserteront leur tribune fétiche ce dimanche après-midi. Est-ce finalement si catastrophique pour l’équipe de Peter Bosz ? Plutôt qu’un stade hyper hostile, l’OL évoluera dans une atmosphère qui risque surtout d’être indifférente. En avril 2019, les Lyonnais s’étaient écroulés devant Dijon (1-3), tétanisés par leurs propres supporters. Jean-Michel Aulas a beau avoir tenté de jouer une énième fois la carte de l’union sacrée pour sauver l’institution OL, il y a fort à parier que les Gones n’auront pas beaucoup de soutien.

Bordeaux joue très gros

Avant-dernier, relégable depuis le 23ème journée, mais un peu relancé par sa victoire le week-end dernier face à Metz (3-1), Bordeaux espère enchaîner par un résultat à Décines afin d’essayer de sortir la tête de l’eau. Le coach David Guion s’est montré évidemment prudent avant ce match : “A mon sens, l’OL possède le meilleur effectif derrière le PSG. Contre West Ham, ils auraient dû marquer lors de la première demi-heure au cours de laquelle ils ont surclassé West Ham. Ensuite, ils ont subi l’efficacité de leur adversaire. Je sais qu’on va affronter une équipe très forte avec de grosses individualités. L’OL veut aller chercher l’Europe, je m’attends à un match difficile.” A noter que Marcelo, blessé, ne sera pas de retour à Décines.

OLYMPIQUE LYONNAIS -GIRONDINS DE BORDEAUX, 32ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche (dès 16h45) en intégralité sur Tonic Radio avec Julien Huët et Max Maurice. Rendez-vous sur la page Facebook Tonic Radio après le match pour le debrief.