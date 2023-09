Ce qu’il faut savoir avant OL-Le Havre

Olympique Lyonnais – Havre AC, 5ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Première et dernière pour le trio Vulliez-Anderson-Brechet

Après Laurent Blanc, et en attendant Fabio Grosso, c’est Jean-François Vulliez qui sera l’entraîneur en chef de l’OL ce dimanche. L’ancien directeur du centre de formation est assisté de deux fidèles du club, Sonny Anderson et Jérémie Brechet. La séance d’entraînement a été intense et minutieusement préparée par un trio qui entend mettre “toute sa compétence et tout son amour du club” au service de l’équipe.

Se méfier du Havre

Dixième avec cinq points en quatre journées, Le Havre reste sur une nette victoire 3-0 contre Lorient. Jusqu’à présent, le promu n’avait pas gagné : 2-2 à Montpellier, défaite 1-2 face à Brest et 2-2 à Rennes. Les hommes de Luka Elsner sont donc invaincus à l’extérieur.

Les déclarations :

Jean-François Vulliez (entraîneur) : “C’est une expérience à vivre qui sera très intéressante pour ma vie d’entraîneur. (…) Le message principal pour le match ? On a le talent pour retrouver une équipe compétitive. Le but de la semaine était aussi de travailler sur la confiance. (…) L’important, ce n’est pas la durée du temps mais la qualité du temps passée par ce staff avec les joueurs, c’est ce qui permettra de perdurer.”

Alexandre Lacazette (capitaine) : “Je pense que la trêve est arrivée au meilleur moment pour nous. Le changement de coach? Cela fait partie du métier de footballeur. On est conscients que le Havre va venir avec beaucoup de volonté. A nous de rester concentrés sur notre job, sur ce que nous n’avons pas réussi à faire depuis le début de la saison.”

💬 Retrouvez la conférence de presse de Luka Elsner et Arouna Sanganté… — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 16, 2023

Les statistiques :

L’OL n’a perdu aucune de ses 18 dernières réceptions d’une équipe promue en Ligue 1 (15 succès, 3 nuls).

L’OL est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir mené au score une seule minute cette saison.

Le groupe :

Lopes – Riou – Bengui

Caleta-Car – Diomande – Kumbedi – Laaziri – Mata – O’Brien – Tagliafico

Akouokou – Alvero – Caqueret – El Arouch – Lepenant – Maitland-Niles – Tolisso

Baldé – Cherki – Jeffinho – Lacazette – Moreira – Nuamah

Reprise / soins : Henrique – Kadewere – Lovren

Olympique Lyonnais – Havre AC, 5ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Ghislain Anselmini. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.