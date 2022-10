Ce qu’il faut savoir avant OL-LOSC

OLYMPIQUE LYONNAIS – LOSC LILLE, 13ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio.

Un match qui ressemble à un tournant

La victoire arrachée sur le fil à Montpellier (1-2) a redonné du baume au cœur à l’OL et à tous ses supporters. Mais c’était bien le minimum qu’on attendait de l’équipe de Laurent Blanc sur la pelouse d’une formation en pleine crise ! Le jeu pratiqué, notamment en première période, et l’état d’esprit laissent augurer des jours meilleurs. A condition d’enchaîner. Huitième de Ligue 1 à quatre points du septième, Monaco, et à cinq longueurs de Lille, sixième, Lyon doit impérativement prendre les trois points ce dimanche. Un succès rapprocherait Lyon du Top 5 alors que tout autre résultat maintiendrait l’équipe dans le ventre mou. Ce match ressemble clairement à un tournant dans cette première partie de saison.

Castello Lukeba avant OL-LOSC

Le LOSC en forme

Lille reste sur une superbe victoire 4-3 devant Monaco après avoir été mené 2-3. Mieux, la formation de Paulo Fonseca vient d’enchaîner trois succès d’affilée. Lyon devra se méfier du trio Cabella-Bamba-David qui cumulent à eux trois 16 buts et 10 passes décisives . Avec Ismaily et Adam Ounas, ce sont les joueurs les plus décisifs du LOSC cette saison. Lors de la victoire contre Monaco, ils ont été à l’origine ou à la conclusion de 3 des 4 buts (2 buts pour Cabella, 1 passe pour Bamba et 1 passe pour David).

Sans Diomandé

Sévèrement expulsé à Montpellier la semaine passée, Sinaly Diomandé est suspendu. Il sera de retour la semaine prochaine pour le déplacement à Marseille. Laurent Blanc devrait toutefois maintenir sa défense à trois centraux.

🚨 Voici les 21 joueurs sélectionnés par notre coach, Laurent Blanc, pour affronter Lille ce dimanche 🔴🔵#OLLOSC

⏰ 20h45

🏟 Groupama Stadium pic.twitter.com/T8R5gzXQ7U — Olympique Lyonnais (@OL) October 29, 2022

Malgré ses lourds déboires judiciaires et son récent procès en appel dans l’affaire de violences conjugales sur son ex-compagne, Jérôme Boateng a été érigé en leader par le coach, dithyrambique au sujet du footballeur pendant près de deux minutes vendredi en conférence de presse : ” Il est légitime pour parler, j’espère qu’il s’impliquera beaucoup là-dessus. Je trouve son investissement total pour l’instant.” Même si l’homme est présumé innocent, certains fans lyonnais n’ont pas caché leur malaise sur les réseaux et dans les conversations après cette déclaration. Peu médiatisée en France, son actualité juridique pour des faits antérieurs à sa venue à l’OL met le club très mal à l’aise. Laurent Blanc n’a pas été interrogé sur ce sujet précis.

La longue sortie de Laurent Blanc qui érige Jérôme Boateng en leader défensif

Qui aura le ballon?

Les deux équipes aiment avoir le ballon : seul le Paris Saint-Germain (60.2%) affiche une meilleure possession que Lyon (59.7%) et Lille (57.6%) en Ligue 1 cette saison.

Laurent Blanc sur la bataille de la possession

Le match dans le match : Lacazette/David

Alexandre Lacazette (7 buts, 3 passes) et Jonathan David (9 buts, 3 passes) sont les deux seuls joueurs n’évoluant pas à Paris ayant été décisifs au moins dix fois en Ligue 1 cette saison.

L’anomalie : l’OL n’a jamais battu le LOSC à Décines !

Depuis que l’OL a déménagé au Groupama Stadium en 2016, les Lyonnais se sont inclinés à cinq reprises face à Lille en championnat pour un match nul. L’OL avait néanmoins battu le LOSC aux tirs au but en demi-finale de la coupe de la Ligue 2020 après un nul 2-2.

La stat qui fait peur

Lyon n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites). L’OL n’a jamais enchaîné 12 rencontres sans victoire contre un même adversaire dans l’élite.

#OLLOSC J-1

Nouvelle accélération des ventes !

Il reste 2000 places grand public (hors kops, VIP et visiteurs) sur une capacité totale de 51000 places + 6000 VIP max + visiteurs. pic.twitter.com/IYPpmuA8CF — Stade OL HD (@StadeOLHD) October 29, 2022

Julien Huët

OLYMPIQUE LYONNAIS – LOSC LILLE, 13ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët.