Ce qu’il faut savoir avant Porto-OL

L’Olympique Lyonnais a rendez-vous ce mercredi (18h45) en 1/8ème de finale aller de la Ligue Europa. Ce qu’il faut savoir avant ce choc :

Boateng absent

Touché à l’entraînement, l’Allemand ne figure pas dans le groupe. L’été dernier, l’OL avait vanté son recrutement, ainsi que ceux de Shaqiri et Emerson, précisément dans l’optique des ambitions européennes. Il ne reste plus qu’Emerson pour ce huitième de finale aller…A noter le retour dans l’effectif de Denayer, alors que la saison de Diomandé, opéré ce mardi, est déjà terminée…

L’opération s’est bien passée maintenant le plus dur démarre. Revenir avec beaucoup d’envie et de détermination. Merci pour vos messages de soutien 🔴🔵🙏🏿 pic.twitter.com/B64q9L16ou — Sinaly Diomande (@SDiomande2) March 8, 2022

Porto favori

Basculé en Ligue Europa après sa troisième place en phase de groupes de la Ligue des Champions (derrière Liverpool et l’Atlético Madrid mais devant l’AC Milan), le leader invaincu (20 victoires, 4 nuls) a gagné à lui tout seul le double de coupes d’Europe que le football français : 2 C1 (1987 et 2004) et 2 C3 (2003 et 2011). En 16ème de finale de la Ligue Europa, Porto a dominé la Lazio Rome.

🎙 Peter Bosz en conférence de presse veille du match #FCPOL en 8ème de finale aller d'#UEL "On n'a pas beaucoup marqué ces derniers temps mais dans le football ça peut changer très vite. On a marqué 4 fois lors du dernier match. On est plus solides en défense" pic.twitter.com/ldE53Jhp2l — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2022

Des statistiques pessimistes

Même s’il faut souligner que l’OL a gagné ses 5 derniers matchs de Ligue Europa à l’extérieur, les chiffres plaident en faveur des Portugais. Le bilan historique de Porto face aux clubs français est de 16 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Celui de l’OL contre les représentants portugais ? 5 victoires, 4 nuls 6 défaites. Dans les confrontations directes, l’OL n’a jamais battu Porto (trois défaites et un nul). Lors de la dernière opposition, Porto s’était joué de l’OL 5-3 le 31 juillet 2021 en amical.

Sergio Conceição a égalé le record de matchs sans défaite en championnat pour un entraîneur du FC Porto, 53 comme un certain Bobby Robson.



Le record de matchs sans défaite du club en championnat est de 55 et celui du championnat c’est 56 matchs sans défaites. pic.twitter.com/GpqOG8Swfr — FC Porto FR🇺🇦 (@FCPorto_Fr) March 6, 2022

Attention à Galeno

Transfuge de Braga cet hiver, l’ailier brésilien est avec Toko-Ekambi le meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison (6 buts).

L’OL en est capable

Sur sa forme du moment, Lyon semble capable de relever ce défi. La barre est haute mais pas incommensurable pour un club qui visait en début de saison rien de moins que la victoire finale dans cette compétition, avant que le président Aulas ne baisse légèrement le curseur en fixant pour objectif le dernier carré.

Julien Huët

Porto-OL, 1/8ème de finale aller de la Ligue Europa, à vivre ce mercredi dès 18H30 en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous quelques instant après le coup de sifflet final sur la page Facebook Tonic Radio pour participer au débrief de la rencontre !