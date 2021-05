Ce qu’il faut savoir sur Bosz

Possible nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Petr Bosz bénéficie d’une flatteuse réputation, en dépit de deux échecs remarqués en Allemagne.

Il a joué en France

Ancien milieu de terrain, Peter Bosz a évolué au Sporting Club de Toulon de 1998 à 1991. Il a été entraîné deux saisons par Rolland Courbis avant que Delio Onnis ne prenne la suite. Sur le site de France Football, Rolland Courbis se souvient bien de son implication : « Il posait beaucoup de questions, il avait l’envergure, le sérieux. On avait souvent des discussions sur le positionnement des latéraux, la façon de déclencher le pressing et à quel endroit, il y avait débat ! Il avait des idées très précises, c’était passionnant d’échanger avec lui. » International néerlandais (8 sélections), il était dans le groupe des Pays-Bas lors de l’Euro 1992. Remplaçant, il était entré en jeu à la place de Dennis Bergkamp lors des dernières minutes de la victoire contre l’Allemagne (3-1) en phase de groupes. En revanche, il n’avait pas participé à la demi-finale perdue par la Hollande contre cette même Mannschaft.

Il a éliminé l’OL

Personne à Lyon n’a oublié le traumatisme de la défaite contre l’Ajax Amsterdam (4-1, 3-1) en demi-finale de la Ligue Europa 2017. Dirigé par Bruno Genesio, l’OL avait bu le bouillon à l’aller à Amsterdam avant d’être tout prêt de renverser la tendance lors d’une seconde période de folie au retour à Décines. Après le match, le technicien néerlandais, qui a dirigé l’Ajax une seule saison, avait évoqué ‘’une soirée bizarre’’ : ‘’Nous avons eu le contrôle du ballon en première période. Et puis, il y a eu ce premier tournant du match avec ce penalty et le but que les Lyonnais ont inscrit juste avant la mi-temps. C’était un coup dur pour mes joueurs, qui étaient tête baissée dans les vestiaires. Nous avions pourtant bien joué durant la première période. Après la mi-temps, c’était très difficile. Lyon a exercé un fort pressing et a obtenu des occasions jusqu’à la fin. Et finalement, nous nous sommes repris. Sur les deux matches, je pense que la qualification est méritée.’’

L’Ajax avait ensuite échoué en finale contre Manchester United (2-0). Son équipe avait aussi raté le coche en championnat, devancé d’un point par le Feyernoord Rotterdam dans la course au titre,

Il a une philosophie séduisante

L’entraîneur l’a détaillée il y a quelques années dans une passionnante interview sur le site de So Foot : ‘’Je n’essaie pas seulement de gagner, mais aussi de provoquer de l’enthousiasme chez les gens. Je pense que les fans attendent d’une équipe qu’elle ait la possession, qu’elle se crée beaucoup d’occasions et bien sûr, qu’elle marque beaucoup de buts’’. Influencé par les principes de Rinus Michels, Johan Cruyff et Pep Guardiola, il est présenté comme un travailleur infatigable, souhaitant constamment que son équipe presse, attaque et gagne la bataille de la possession.

Il a échoué deux fois en Allemagne

Arrivé durant l’été 2017 au Borussia Dortmund en provenance de l’Ajax Amsterdam, il a été licencié début décembre. Leader de la Bundesliga après neuf journées, son équipe avait ensuite littéralement coulé avec une seule victoire en treize matchs toutes compétitions confondues. Le patron du club, Hans-Joachim Watzke avait toutefois eu des mots élégants au moment de son départ : ‘’Nous le considérons toujours comme un excellent entraîneur et une très bonne personne.’’

Un an plus tard, en décembre 2018, Bosz a rejoint le Bayer Leverkusen, qu’il a immédiatement qualifié pour la Ligue des Champions avec une quatrième place. Alors qu’il avait signé un an et demi, il a été prolongé en janvier 2020 jusqu’en 2022. Cinquième en 2019-2020, il a été licencié en mars 2021 après une série de contre-performances (3 victoires en 14 matchs) alors que son équipe était sixième de Bundesliga. Une défaite au Hertha Berlin 3-0 lui a été fatale, ce qu’avait expliqué le directeur sportif, l’ancien attaquant Rudi Völler : ‘’Notre équipe est récemment tombée dans le même schéma encore et encore. Nous n’avons pas réussi à remédier aux erreurs récurrentes et à reprendre le chemin du succès. Nous avons donc accepté de faire une coupure, malgré la grande appréciation que nous avons pour Peter Bosz”.

Julien Huët