Ce qu’il faut savoir sur les épreuves du bac 2021

Contexte sanitaire oblige, le déroulement des épreuves du bac va encore une fois être perturbé. L’an dernier, en raison de la pandémie liée au coronavirus, les épreuves avaient été annulées au profit du contrôle continu.



Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix s’élèvent pour demander l’annulation de la tenue des épreuves après une année scolaire perturbée par le Covid-19. Face à ces demandes, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avait annoncé en mai dernier des aménagements pour la session 2021 du baccalauréat, en rappelant toutefois son refus de passer intégralement en contrôle continu.



Le calendrier



Ainsi, le contrôle continu a été retenu, conjointement à quelques épreuves se déroulant dans un format plus traditionnel. Concernant les élèves de Premières, les épreuves anticipées de Français auront bien lieu le 17 juin et à partir du 21 juin pour les oraux.



Les élèves de Terminales auront quant à eux l’épreuve de philosophie qui se tiendra le 17 juin au matin. Grande nouveauté du bac, le Grand oral aura lieu du 21 au 2 juillet. Le reste des épreuves est donc annulé et remplacé par les résultats obtenus tout au long de l’année, représentant 82% de la note finale de l’examen.



Les résultats seront dévoilés le 6 juillet et les épreuves de rattrapage se tiendront du 7 au 9 juillet.



À noter qu’un protocole sanitaire strict a été décidé pour ces épreuves écrites et orales. Pour les écrits, une distanciation de deux mètres entre chaque élève sera imposée. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée de chaque salle (aérée tout au long des épreuves).



Concernant les épreuves orales, le matériel sera désinfecté après le passage de chaque candidat. Une distance d’au moins deux mètres sera aussi respectée entre l’élève et le professeur.