Céline Dumerc va prendre sa retraite

Céline Dumerc a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison, « L’amour de ce jeu me ferait continuer jusqu’à l’éternité, mais si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m’arrêter là. »

La vice-championne olympique en 2012 a notamment été capitaine des Bleues. Si Céline Dumerc a annoncé une retraite définitive en tant que joueuse, elle reste manager générale de l’équipe de France.

L’ex-joueuse des Bleues est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de la Ligue féminine avec 4 649 points, mais ce n’est pas tout, elle est aussi la joueuse la plus capée de l’histoire de l’équipe de France, femmes et hommes confondus, avec 262 sélections. A son palmarès, on retrouve 7 titres de championne de France, 7 fois lauréate de la Coupe de France, le titre de championne d’Europe en 2009 et la victoire en Eurocoupe féminine avec Bourges en 2016.