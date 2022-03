Certaines lignes du réseau TCL seront perturbées ce jeudi

En raison d’une grève des agents TCL qui protestent contre le projet d’allotissement du réseau, le Sytral a communiqué le détail des perturbations à prévoir qui concerneront essentiellement le tramway et le bus.

Bien que les lignes de métro A, B, C et D ainsi que les funiculaires F1 et F2 circuleront normalement ce jeudi, l’amplitude horaire sera limitée en fin de soirée. Concernant le métro A, le dernier départ en direction de Perrache est programmé pour 21h40. Pour le métro B, son dernier départ se fera à 21h36 en direction de Gare d’Oullins.

Du côté des tramways, la ligne T7 ne circulera pas. Les lignes T1 et T6 circuleront avec des fréquences allégées. Entre 10 et 12 minutes pour la ligne T1 et 15 minutes pour la ligne T6. En revanche, les lignes T2, T3, T4, T5 et T6 circuleront normalement.

Des lignes de bus arrêtées

En ce qui concerne les lignes de bus, un bon nombre d’entre elle ne circulera pas ce jeudi. Il s’agit des lignes : C15E, 5, 14, 16, 17, 24, 34, 35, 57, 63, 89D, S1, S9, S11, et S15.

Plusieurs autres lignes de bus auront des fréquences allégées : C2, C5, C6, C7, C11, C12, C13, C14, C15,

C17, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 37, 40, 43, 45, 46, 52, 54, 62, 67,

68, 70, 71, 76, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 98.

La ligne 31 sera limitée et circulera uniquement entre Gare de Vaise et Cité Edouard Herriot.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, rendez vous ici.