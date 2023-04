Certaines préfectures autorisent l’utilisation de drones pour “sécuriser” les manifestations du 1er mai

Plusieurs drones seront mobilisés par les forces de l’ordre à Lyon, Bordeaux ou encore au Havre pour sécuriser les manifestations du 1er mai.



“Compte-tenu des dégradations, des heurts avec les forces de sécurité intérieure et des sabotages des caméras de vidéoprotection constatés lors de certaines récentes journées nationales d’actions intersyndicales, le préfet de la Gironde a décidé de renforcer la sécurisation du parcours pour garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation” indique la préfecture de Gironde dans un communiqué. “La captation d’images est strictement encadrée et sécurisée et ne peut pas, par exemple, viser l’intérieur des domiciles”.



Même son de cloche concernant les préfectures du Rhône et de la Normandie.

Évènements du lundi 1er mai : dispositions visant à garantir le bon déroulé des manifestations



