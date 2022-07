Certaines stations-service à court de carburant

Depuis plusieurs jours, certaines stations d’essence du groupe TotalEnergie sont en pénurie dans le département du Rhône et de la Loire. Cette carence s’explique en partie par un incident survenue à la raffinerie de Feyzin. Interrogé par nos confrères du Progrès, l’entreprise a affirmé ce mardi que le problème provenait de l’usine de Feyzin mais pas que : “les restrictions de circulation, la météo et un pic de la demande liée aux départs en vacances” en sont également la cause, a expliqué le porte parole chez le quotidien régional.

La situation devrait se résoudre d’ici la fin de la semaine.