C’est la fin du partage de compte Netflix gratuit

Plus de 100 millions de personnes partagent leur compte Netflix, mais malheureusement, cela va prendre fin. Depuis ce mardi et avec effet immédiat, les abonnés français et de plus de 100 pays recevront un email pour y mettre un terme.

Pour la plateforme, un compte est réserve à l’abonné et aux personnes vivant sous le même toit. Ainsi, le partage de compte ne sera plus possible. Il faudra pour les non-abonnés, qui regardaient Netflix grâce à compte partagé, utiliser une de ces deux solutions :

Les utilisateurs supplémentaires du compte devront soit transfert leur profil sur un nouvel abonnement qu’ils payeront eux-mêmes ou le partage du compte sera possible en ajoutant un supplément de 5,99€ par mois pour ajouter un abonné qui ne vit pas sous le même toit.