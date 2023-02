C’est le retour du défi “Mets ta poubelle au régime”

Pour la cinquième année consécutive, l’association “Mouvement de Pallier” met en place le défi “Mets ta poubelle au régime”. Ce dernier consiste à réduire les déchets que nous consommons chaque jour et ainsi réduire la taille de notre poubelle.

Un projet en partenariat avec la Maison de l’environnement et la Métropole de Lyon qui relaient les informations de cette association.

L’association qui existe depuis 2015, permet aux citoyens et citoyennes d’agir sur la réduction des déchets en collectif. “L’idée est de faire tous en semble ! Par exemple monter un composteur collectif, ce qui est un projet très abouti ou encore faire un apéro avec ses voisins histoire de se connaître et partager les mêmes valeurs”, déclare Julia, salariée de l’association.

Le défi consiste plus précisément à former des équipes de cinq à huit personnes et réduire ses déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire ou encore faire soi-même ses produits d’hygiène. Le challenge commence le 15 février et se terminera mi-juin.

