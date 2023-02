C’est reparti pour la tournée du bus numérique en Saône et Loire.



Le Van71 reprend la route afin de vous accompagner dans l’utilisation des outils numériques. Ce mardi matin rendez-vous à Saint-Firmin et à Perreuil.



À chaque séance, les personnes peuvent apprendre à utiliser des outils numériques, à naviguer sur Internet mais aussi apprendre à envoyer des mails et transférer des photos