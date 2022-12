C’est officiel, John Textor est le nouveau patron de l’OL

Après de multiples rebondissements la vente de l’OL est désormais actée. Eagle Football, contrôlée par John Textor, a acquis ce lundi auprès des principaux actionnaires historiques d’OL Groupe 39 201 514 actions OL Groupe.



Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d’OL Groupe sur une base non-diluée.



Dans un communiqué John Textor a déclaré “Une nouvelle histoire débute aujourd’hui, elle puise ses racines dans votre ferveur et toutes nos expériences passées et futures, ensemble. C’est notre force et je crois en un avenir brillant. Allez l’OL !”



Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d’OL Groupe pour un montant total de 86 millions d’euros.



A noter que Jean-Michel Aulas restera à la tête de l’OL en tant que président délégué ” pendant au moins trois ans “.