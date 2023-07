C’est officiel, Plus Belle la Vie va faire son grand retour en 2024

Diffusé sur France 3 pendant près de 20 ans, le feuilleton sera programmé sur TF1 dès 2024. Le tournage reprendra à la mi-octobre avec de nouveaux décors.

C’est donc le retour du Mistral, pour le plus grand plaisir de tous les fans de la série. La bonne nouvelle a été annoncée ce dimanche par Ara Aprikian, le directeur général adjoint chargé des contenus du groupe TF1. Un an et demi après l’arrêt de la série télévisée, le programme devrait reprendre début d’année 2024.

On rappelle que Plus Belle la Vie c’est 18 ans d’antenne avec 4665 épisodes soit le feuilleton le plus long de l’histoire de la télévision française.