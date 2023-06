Cet été, le Festival Région des Lumières va illuminer l’Auvergne Rhône-Alpes

Si la ville de Lyon est connue pour ses illuminations annuelles du 8 décembre, les autres départements de la région Auvergne Rhône-Alpes ne seront pas en reste cet été.

En effet, c’est dans l’optique d’offrir un spectacle gratuit, facile d’accès et de qualité que la Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite proposer ce festival au cœur de villes de plus ou moins grande taille. Une façon, pour La Région, de faire découvrir ou redécouvrir son patrimoine à ses habitants, mais également attiser la curiosité des touristes, au delà des portes de Lyon.

Du 30 Juin au 10 septembre 2023, le Festival Région des Lumières suivra un itinéraire de 7 villes Rhône-alpines; au programme : illuminations à thèmes projetées sur les monuments et lieux de patrimoines. Une véritable opportunité pour petits et grands de venir s’émerveiller de l’histoire de nos départements, au travers d’un spectacle alliant son et lumières.

Le Festival Région des Lumières illuminera tout au long de l’été 7 villes d’Auvergne Rhône-Alpes. En voici la programmation :

Vienne : du 30 juin au 23 juillet, de la tombée de la nuit à minuit,

Issoire : du 7 au 30 juillet, de la tombée de la nuit à minuit,

Annemasse : du 8 au 29 juillet, de la tombée de la nuit à minuit,

Viviers : du 21 juillet au 13 août, de la tombée de la nuit à minuit,

Mauriac : du 22 juillet au 12 août, de la tombée de la nuit à minuit,

La Chaise-Dieu : du 5 au 16 août, de la tombée de la nuit à minuit, et à partir du 17 août début du spectacle à l’issue des concerts,

Chazelles-sur-Lyon : du 19 août au 10 septembre, de 21h30 à 23h30.

Pour retrouver les détails du programme, rendez-vous sur le site de La Région.