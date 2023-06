Cette année, fêtez la musique dans les rues de Villeurbanne

La fête de la musique approche à grand pas et la ville de Villeurbanne est bien décidée à faire vibrer ses habitants au rythme du diapason ! Le 21 juin de 18h à minuit, le cours Emile-Zola, l’aventure Henri-Barbusse et le Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel se transforment en véritables salles de concerts à ciel ouvert. Ces axes seront fermés à la circulation du 21 juin à 6h au 22 juin à 3h pour accueillir un maximum de public. Les places de stationnement seront, elles, gratuites durant toute la soirée.

Tout musicien amateur est invité à venir poser ses instruments et mettre ses talents en scène. Pour cela, nul besoin d’inscription : chacun est libre de se faire une place et de jouer à sa guise. En revanche, attention à nos musiciens qui auront besoin de prise de courant : l’électricité ne sera pas fournie et un extincteur devra être positionné proche de chaque installation électrique.

En plus des musiciens amateurs, les élèves de l’Ecole nationale de musique seront eux aussi présents et ont concocté plusieurs concerts inédits pour l’occasion.

En voici la programmation :

Square Pellet :

• 19h15 : Danse afro-contemporaine et percussions africaines

• 19h40 : Kick Pock, instrument électronique déambulatoire participatif

• 20h : Denise and The Alliens

• 20h45 : Beatume Orchestra (cuivres)

Hôtel de Ville (côté avenue Henri-Barbusse) :

• 18h00 : Ensemble mixte instrumental (cycle 1 et 2)

• 18h30 : Ensemble mixte instrumental & Ensemble par l’Orchestre

• 19h : Ensemble par l’Orchestre

• 19h30 : Ensemble de trombones

• 20h : Kick Pock, instrument électronique déambulatoire participatif

Ecole Emile Zola :

• 18h30-18h50 : Ensemble de flûtes à bec

• 18h50 : Kick Pock, instrument électronique déambulatoire participatif

• 19h : Musique orientale

• 20h : Piano

Porche :

• 18h30 : Têtes à claques (chanson)

• 19h15 : Orchestre à cordes (cycles 2 et 3)

• 20h : New Binious (flûte traversière et accordéon)

• 20h45 : Ensemble de clarinettes

Axes fermés à la circulation :

Pour assurer la sécurité de tous, la mairie de Villeurbanne a donc prévu de fermer les rues suivantes, le 21 juin de 15h à 3h :

– Rue Vallès

– Rue d’Inkermann

– Rue Hector-Berlioz

– Rue Boutin

– Rue Magenta

– Rue de la Bastille

– Rue Dedieu

– Rue Racine

– Rue Héritier

– Rue Servet

– Rue Henri-Barbusse

– Rue Chomel

– Rue Bourget

– Rue Verlaine

– Rue des Charmettes côté nord (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Manuel (accessible aux véhicules de secours uniquement)

– Rue Hippolyte-Khan (accessible aux véhicules de secours uniquement)