Chagny : la Virade de l’espoir a rencontré un véritable succès

Ce dimanche 25 septembre, la Virade de l’espoir s’est déroulée à Chagny avec des randonnées pédestres et VTT organisées ainsi que des animations, le tout en soutien de l’association “Vaincre la mucoviscidose”. Plus de 500 personnes étaient sur place selon nos confrères d’Info Chalon et ce sont plus de 18 000 euros qui auraient été récoltés pour l’association. Il est encore possible de donner pour soutenir la lutte contre cette malade par mail à g-f.nairat@sfr.frou (François Nairat, déléguée de l’association) ou par téléphone au 03.85.91.22.80.