Chagny : les Virades de l’espoir auront lieu ce dimanche 25 septembre

Les Virades de l’espoir vont se dérouler ce dimanche 25 septembre du côté de Chagny entre 8h et 18h . Pour les non-initiés, il s’agit d’une journée organisée au profit de la lutte contre la maladie de la mucoviscidose. Des randonnées pédestres et VTT sont organisées ainsi que diverses animations et activités Tous les fonds récoltés durant cette journée iront à l’association “Vaincre la musociviscidose”.