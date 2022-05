Challenge Cup : le LOU remporte le premier trophée européen de son histoire face au RC Toulon

Donné perdant par de nombreux observateurs avant cette finale de Challenge Cup, le LOU a déjoué les pronostics pour venir s’imposer ce vendredi soir au stade Vélodrome face au RC Toulon (30-12). Les Lyonnais remportent ainsi le premier trophée européen de leur histoire. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation tant les hommes de Pierre Mignoni ont eu la maîtrise dans cette rencontre.



Dans une première mi-temps à sens unique, les Lyonnais ont ouvert le score grâce à l’intenable Baptiste Couilloud (7′). Quelques minutes plus tard, Baptiste Serin (15′) répond au Lyonnais avant la transformation de Louis Carbonel permettant aux Toulonnais d’égaliser à 7-7. Un score qui évoluera peu malgré une nette domination lyonnaise. Le LOU rentre aux vestiaires avec un avantage de trois points grâce à une pénalité de Léo Berdeu.



En seconde période, les coéquipiers de Dylan Cretin sont plus tranchants et inscrivent deux essais coup sur coup (45′, essai de pénalité et 47′, Pierre-Louis Barassi). Les Rhodaniens prennent enfin le large et infligent un 20-5 à leur adversaire en deuxième mi-temps. Les Lyonnais l’emportent donc facilement et sont enfin sur le toit de l’Europe.

Le trophée est lyonnais 🏆



For the first time in their history, @LeLOURugby win a European title 🍾#ChallengeCupRugby pic.twitter.com/OpijqqnEk9 — EPCR Challenge Cup (@ChallengeCup_) May 27, 2022