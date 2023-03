Chalon : 10e journée de manifestation, contre la réforme des retraites

La 10e journée de manifestations voit des perturbations et des manifestants dans de nombreuses villes en France.



À Chalon-sur-Saône, la manifestation contre la réforme des retraites est prévue à 14h30, le cortège partira depuis la maison des syndicats.



A noter qu’un dispositif inédit sera mis en place dans les cortèges. 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, selon le ministère de l’intérieur. Gerald Darminin dit redouter la présence d’éléments radicaux.



Le trafic est perturbé à la SNCF avec 3 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 en circulation.