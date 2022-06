Chalon : 2 ans et demi de prison pour violences conjugales

Ce jeudi 9 juin, un ressortissant algérien de 31 ans a comparu devant le tribunal judiciaire de Chalon pour violences conjugales.



D’après Le Journal de Saône-et-Loire, les faits remontent au 13 mai dernier : vers 23h, la police est appelée par un adolescent car sa mère, au sol, a été frappée par son compagnon, alors que le couple est en phase de séparation.

L’homme, habitant à Chalon-sur-Saône, l’aurait frappée violemment au visage, entraînant l’hospitalisation de la victime. Le suspect s’est ensuite enfui, en menaçant les enfants s’ils prévenaient quelqu’un. Selon ces derniers, les violences ont commencé il y a plus d’un an.



D’après le quotidien régional, il a reconnu les faits face au tribunal, qui l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Une interdiction de territoire français de cinq ans et le retrait de l’autorité parentale de l’enfant commun ont également été demandés.