Chalon : condamné pour avoir fait vivre l’enfer à sa compagne

Ce jeudi 9 juin, le tribunal judiciaire de Chalon a condamné un homme à 6 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins pour avoir fait vivre l’enfer à sa compagne.



Selon le Journal de Saône-et-Loire, cet homme de 68 ans exerçait une emprise psychologique sur sa femme. Il l’insultait, la rabaissait, elle ne pouvait pas regarder la télévision ou aller sur internet, elle devait lui demander l’autorisation pour sortir…



D’après le quotidien régional, l’année dernière en octobre 2021, l’homme quitte subitement le domicile conjugal avec deux enfants sur les trois du couple. Sa femme décide de se rendre au commissariat. Son mari se voit interdit de rentrer en contact avec elle ce qu’il va tenter à plusieurs reprises de faire.



Face au tribunal, l’homme a continué de nier les faits. En plus des 6 mois de prison avec sursis, ce dernier doit indemniser sa femme, suivre un stage sur les violences conjugales. De plus, il a interdiction de rentrer en contact avec elle et son autorité parentale lui a été retirée.