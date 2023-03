Chalon : coup d’envoi du salon du livre jeunesse

La 7e édition du salon du livre Jeunesse se déroule ce week-end à Chalon. Une trentaine d’éditeurs participent à cet événement qui accueille ce vendredi des centaines d’élèves .



Petits lecteurs ou grands bibliophiles, vous ne pouvez manquer ce rendez-vous annuel dédié à une littérature imaginée, racontée et dessinée pour tous les âges. Si les 0-18 ans demeurent évidemment le public choyé par le salon, les adultes retrouveront également leur âme d’enfant en tournant les pages d’une littérature jeunesse débordante de créativité et qui traite de tous les sujets avec humour, tendresse, bienveillance et pédagogie.

Au-delà des milliers d’ouvrages présentés sur les étals, le public appréciera les animations et ateliers pratiques proposés par les partenaires du salon. L’autre plus-value sera la présence de celles et ceux qui créent l’univers du livre jeunesse. Les éditeurs présenteront leurs nouveautés et best-sellers pendant que les auteurs et illustrateurs rencontreront le public lors d’échanges nourris et de séances de dédicaces.

Vous l’aurez compris, comme on le ferait entre les rayonnages d’une bibliothèque, vous pourrez passer des heures et des heures au salon en vous perdant dans les allées du Parc des Expositions. Et si vous décidez d’y passer un après-midi ou toute une journée, un food truck cuisinera en continu pour répondre à vos envies salées ou sucrées.



Rendez-vous jusqu’à dimanche au Parc des Expositions de Chalon.