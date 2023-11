Chalon : découvrez le programme des festivités de Noël

Le programme des festivités de Noël a été dévoilée à Chalon. Les illuminations seront lancés samedi depuis la place Saint-Vincent.



Le 8 décembre, la fête des Lumière sera célébrée avec l’inauguration du village de Noël, place de l’Hôtel de Ville à 18h, puis deux spectacles dans les rues piétonnes à 18h30 et 20h, sans oublier les animations de la rue de la Citadelle et la présence des associations

Cette fête marquera le début de “Rêves de Noël”, qui durera jusqu’au dimanche 7 janvier. Le village de Noël aura pour thème « L’atelier du Père Noël”. On y trouvera, entre autres, un chalet géant avec des automates, des chalets de restauration, des manèges, un jeu géant projeté sur la façade de l’hôtel de ville…



On retrouvera également un piste de roller, une fête foraine, des animations. A noter qu’à partir du week-end du 25 novembre, et sur tous les week-ends de décembre, la Ville de Chalon offrira la gratuité du stationnement en surface.