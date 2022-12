Chalon : découvrez les projets de “À vous d’inventer la ville “

Les projets portés par des Chalonnais dans le cadre de l’opération “A vous d’inventer la ville 2022” ont été dévoilés. On retrouve un projet par quartier avec :



Boucicaut : Aménagement d’un parc de jeux canin (angle de la rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et de la rocade)

Citadelle : Réaménagement et sécurisation du parc François-Mansart

Saint-Laurent : Réaménagement du sentier pédestre derrière les pompes élévatoires

Clairs-Logis : Aménagement d’un espace vert (entre la rue Edgar-Corot et la rue Auguste-Renoir)

Plateau : Extension de l’aire de jeux pour enfants de moins 3 ans (rue Sarah-Bernhardt)

Charreaux : Aménagement du jardin de la Maison de quartier

Centre-ville : Installation de tables de ping-pong (square Chabas)

Bellevue : Plantations d’arbres pour l’ombrage des bancs au parc de la biodiversité

Saint-Jean-des-Vignes : Végétalisation de la rue Morinet (côté Rocade)

Saint-Cosme : Ajout de tables de pique-nique dans le parc du Conservatoire

Aubépins : Création d’un terrain de pétanque (rue André-Gide)

Prés-Saint-Jean : Ajout d’une table de pique-nique et d’une balançoire vers les jeux de couleurs (rue Saint-Helens)

Stade : Ajout d’un panneau de basket vers la Maison de quartier