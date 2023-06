Chalon depuis la Saône, l’expérience à bord d’une navette fluviale

C’est le top départ pour les navettes fluviales de Chalon ! A partir d’aujourd’hui vous pourrez embarquer pour une balade et découvrir Chalon depuis la Saône. Un voyage à bord de la navette fluviale qui se situe entre le Port Villiers et la prairie Saint-Nicolas.

Une activité à ne pas manquer cet été du lundi au vendredi de 14h à 19h et samedi et dimanche de 12h à 19h. Alors ne tardez pas trop car 10 places sont disponibles par trajet, à noter que l’achat de billets se fait sur place, aucune réservation n’est possible. Une balade au prix public de 2 € par traversée et gratuit pour les moins de 8 ans. Les dernières traversées sont prévues pour le 20 août.