Chalon et Grand Chalon : les accueils téléphoniques accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

L’accessibilité des accueils téléphoniques aux personnes sourdes et malentendantes est désormais possible pour la ville de Chalon et le Grand Chalon.



Pour favoriser l’égalité d’accès aux services publics et faciliter le quotidien des personnes sourdes et malentendantes, les accueils téléphoniques des services leur sont totalement accessibles.



Trois modes de communication sont proposés : Langue des Signes Française (LSF), Langue Parlée Complétée (LPC) ou Transcription en Temps Réel de la Parole (TTRP).Un interprète de la plateforme Elioz fait le lien entre l’utilisateur et les services de la collectivité.



