Chalon : et si vous deveniez la nouvelle reine du carnaval ?

Les inscriptions pour l’élection de la reine et des vice-reines du Carnaval de Chalon sont désormais ouvertes.



Les jeunes femmes intéressées ont jusqu’au 6 décembre pour déposer leur candidature. Pour participer, il faut avoir entre 18 et 24 ans et habiter dans le Grand Chalon. L’élection aura lieu le 14 janvier.



Pour rappel, au-delà de 20 candidates, une présélection sera effectuée le soir de l’élection en présence d’un

jury qui choisira 12 candidates. Parmi ces 12 candidates présélectionnées, seront élues par le public la Reine, la 1ère et la 2ème Vice-reine.



Toutes les infos ici