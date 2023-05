Chalon joue gros ce vendredi au Colisée

C’est le dénouement de la saison de la phase régulière de basket de Pro B avec le match à distance ce vendredi soir pour le titre et la montée directe en Betclic Elite, entre Chalon et Saint-Quentin. Les deux clubs jouent à domicile.



L’Elan affronte Aix-Maurienne et Saint-Quentin recevra Angers. Un calendrier abordable pour les deux équipes face à des formations qui n’ont plus rien, à espérer, ni à craindre de ce championnat.



Les deux formations sont à égalité mais Saint-Quentin est devant grâce au point-average. Pour Chalon, il faut l’emporter contre Aix-Maurienne et espérer pour que Saint-Quentin se prenne les pieds dans le parquet.



Elan Chalon – Aix-Maurienne, coup d’envoi de la rencontre à 20h. Le match est à suivre sur Tonic Radio