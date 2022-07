Chalon : la programmation du 14 juillet

Spectacles nautiques, descentes aux flambeaux, cérémonie officielle, défilé, feu d’artifice et bal populaire… Voici le riche programme du 14 juillet dans la Ville de Chalon-sur-Saône.



Le Yacht Club organisera, pour ce jour de fête nationale, des régates en amont du pont de Bourgogne dès 9h00, puis des démonstrations de ski nautique en fin de journée.



C’est à 19h00 que tous les Chalonnais sont conviés sur l’esplanade de la Légion d’honneur pour assister à la cérémonie patriotique et au défilé militaire.



Une fois la nuit tombée, les Chalonnais et Chalonnaises pourront assister à une descente aux flambeaux sur la Saône. Ce joli spectacle sera suivi, à 22h30, d’un grand feu d’artifice tiré depuis les Granges Forestier.

Pour terminer cette journée, rendez-vous dès 23h00 sur la place de l’Hôtel-de-Ville pour danser au rythme du grand bal populaire animé par le groupe Alive Orchestra.