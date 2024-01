Chalon : la reprise des travaux sur le Pont Saint-Laurent

Les fêtes de fin d’année sont terminées, c’est donc le retour des travaux sur le Pont Saint-Laurent à Chalon-sur-Saône. Les automobilistes ne peuvent plus circuler que dans un sens, entre le centre-ville et le pont. Il sera néanmoins possible pour les piétons et les cyclistes de traverser dans les deux sens.

La reprise du chantier est consacrée au changement de la conduite d’assainissement qui évacue les eaux usées des habitants de l’île, phase deux sur trois des travaux. Cette nouvelle phase de chantier devrait s’achever avant la fin du mois de février, sauf aléas techniques ou météorologiques.

Pour rappel, la foudre s’était abattue sur une pile du pont augmentant le risque de rupture des canalisations d’eau qui passent à l’intérieur du pont.

R.M