Chalon : la ville va collecter des dons pour le peuple marocain

Ce lundi, la Ville de Chalon a décidé d’agir pour venir en aide au Maroc. Elle a fait le choix de s’associer avec La Croix-Rouge, afin de collecter des dons et de faire venir le plus rapidement possible des secours au peuple marocain dans les villes et villages.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été victime d’un très important séisme. Ce dernier, de magnitude 7, a déjà fait plus de 2000 morts.



Depuis ce lundi, une urne est installée dans le hall de l’hôtel de ville de Chalon afin de récolter les dons. Ceux-ci peuvent être uniquement en chèques à l’ordre de “Croix-Rouge française – Séisme Maroc – CS20011 – 59895 Lille Cedex 9”.