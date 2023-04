Chalon : le 3e Forum Secours & santé se prépare

Le Grand Chalon organise son 3e Forum Secours & santé les 28 et 29 avril.



D’après les chiffres de la Croix-Rouge, 40% des Français sont formés aux gestes de premiers secours, près de 29% des adultes assument ne pas les maîtriser et 36% se sentent capables de les appliquer. En Allemagne et dans les pays scandinaves, près de 80% de la population y est formée.



Forts de la réussite des 2 premières éditions en 2016 puis 2019 et conscients de l’enjeu de sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, le rendez-vous est fixé au Parc des Expositions, dans le salons du Colisée, à l’Espace nautique et son esplanade ainsi qu’au bastion bas.



Cet événement, unique en Bourgogne, a pour objectif de favoriser l’apprentissage des gestes de premier secours et de faire découvrir le travail des professionnels de l’urgence en situation réelle.



Des élèves de primaire et de collège seront ainsi accueillis le vendredi 28 avril toute la journée.