Chalon : le Colisée rénove son éclairage

L’éclairage du Colisée de Chalon a été totalement renouvelé. Cette décision va permettre de réduire la consommation énergétique de 50 % en remplaçant les lampes de sodium par des leds. Cette rénovation avait débuté en 2018 dans les espaces de circulation, les sanitaires et les bureaux. Puis, en 2020, c’est l’éclairage de la salle omnisports qui a été remplacée. L’ancien dispositif datait d’une vingtaine d’année et qui consommait beaucoup d’énergie.

En 2021, une étude menée par les services Architecture et Patrimoine, Énergie, et la Direction des Sports du Grand Chalon prévoyait à nouveau des rénovations, mais ces travaux avaient été reportés à l’été 2022 à cause d’intempéries. Sébastien Martin, le Président du Grand Chalon, a affiché la volonté de réduire de 8% la consommation d’énergie et de gaz à effet de serre, tout en augmentant de 8% la part d’énergies renouvelables.



Cette année, les excellents résultats de l’Elan Chalon leur ont permis de monter en première division française. La ligue de basket demande des dispositifs stricts au niveau de l’éclairage en raison de la diffusion TV. Le dossier d’homologation sera déposé par le Comité départemental de Basket fin août auprès de la Fédération Nationale. Le coût total de l’opération pourrait s’élever à 500 502€ TTC. Pour ces rénovations, le Grand Chalon a obtenu des subventions de l’Etat (dotation de soutien à l’investissement local) couvrant 30 % du coup total des travaux, et des subventions du Département de Saône-et-Loire à hauteur de 21 %.