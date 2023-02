Chalon : les inscriptions pour les classes artistiques sont ouvertes

Les inscriptions pour les classes artistiques ont ouvert à Chalon pour la rentrée 2023-2024. Ces classes à enseignement artistique permettent d’allier enseignement général et enseignement artistique dans différentes disciplines : musique, voix, danse, photo, théâtre.



Des inscriptions qui se font en partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon, notamment ; le dépôt des dossiers de candidature se fait avant mars ou avril, selon l’enseignement. Le Musée Nicéphore Niépce, l’École Media Art Fructidor et le DSDEN 71 participent au programme.



Pour l’admission au collège et au lycée, les dossiers sont à retirer :

pour la musique et la danse, les dossiers sont à imprimer sur le site du Conservatoire : conservatoire.legrandchalon.fr

pour le théâtre au collège Jean-Vilar

pour la photo au collège Robert-Doisneau et au lycée Mathias.

Aucun frais d’inscription au Conservatoire pour les admissions en élémentaire et au collège

Les listes d’admission seront disponibles sur le site du Conservatoire et dans les établissements concernés courant mai 2023.

Classes à Horaires Aménagés Musique – CHAM

Enseignement instrumental, pratiques collectives, chant et formation musicale assurés par des professeurs du Conservatoire, intégrés aux horaires scolaires.

Du CE1 au CM2 à l’école Vivant-Denon

Dépôt des dossiers de candidature avant le 3 mars 2023

Évaluations du 3 au 7 avril 2023 pour l’admission

De la 6e à la 3e au collège Camille-Chevalier

Dépôt des dossiers de candidature avant le 7 avril 2023

Évaluations les 4 et 5 mai 2023 pour l’admission

Renseignements : école Vivant-Denon (03.85.48.29.75), collège Camille-Chevalier (03.85.96.29.60) et au Conservatoire (03.85. 42.42.65).

Classes à Horaires Aménagés Voix – CHAV

Cours quotidiens de chant choral et formation musicale assurés à l’école par des professeurs du Conservatoire, intégrés aux horaires scolaires.