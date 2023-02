Chalon : les travaux de la bibliothèque des Prés Saint-Jean avancent

Les travaux se poursuivent dans la bibliothèque des Prés Saint-Jean à Chalon.



Les travaux devraient s’achever le 28 février et le site pourra à nouveau accueillir son public à partir du mercredi 1er mars.



La bibliothèque qui avait été endommagé par un orage de grêle en juin dernier. L’orage avait provoqué d’importants dégâts sur la toiture, entraînant de nombreuses fuites à l’intérieur du bâtiment. Un bâchage temporaire avait été réalisé durant l’été et la bibliothèque avait pu ouvrir ses portes le 30 août. Malheureusement, cette solution temporaire n’a pu empêcher de nouvelles fuites et la bibliothèque a dû être fermée en septembre.