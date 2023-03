Chalon : l’Espace Entreprises se modernise et devient Le K

Ce mardi, le SEM Patrimonial Sud Bourgogne et ses actionnaires (le Grand Chalon, l’ancien directeur du site Kodak) ont révélé la nouvelle identité de l’Espace Entreprises. Désormais, à l’entrée de la zone d’activité SaôneOr, on pourra retrouver Le K, un nouveau bâtiment construit dans l’univers graphique. Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique de Chalon et permet ainsi au site de retrouver son dynamisme.

Pour cela, l’Espace Entreprises a dû passer sur une rénovation totale. Elle comprend la réhabilitation des bureaux du site, la mise en place de huit salles de réunion et d’une offre de restauration, ainsi que la mise en service d’une équipe de maintenance 24 h/24.

Avant cela, le site accueillait le centre de recherche et de développement de l’entreprise Kodak jusqu’à sa fermeture. Aujourd’hui, il héberge 75 entreprises et 312 permanents.