Chalon : l’installation du Conseil Municipal des Enfants a lieu ce mardi

L’installation du Conseil Municipal des Enfants aura lieu ce mardi soir à Chalon. Il est composé de 42 élèves de CM1 et CM2, élus pour une année scolaire, dans les 21 écoles élémentaires de la Ville.



Les élections se sont déroulées au mois d’octobre. La durée du mandat du Conseil municipal des Enfants est d’un an renouvelable, sur la base du calendrier scolaire (de septembre 2022 à juin 2023). S’ils remplissent toujours les conditions de désignation et en émettent le souhait au terme de leur mandat, les membres du CME pourront se représenter.



Le Conseil Municipal des Enfants permettra aux élèves d’être sensibilisés à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, mais aussi d’être force de proposition, notamment en participant à des réflexions proposées par la Ville et en s’investissant dans des projets citoyens.