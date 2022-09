Chalon : mise en place d’un service minimum d’accueil ce jeudi

Une journée de grève est programmée dans les écoles ce jeudi et un service minimum d’accueil est mis en place à Chalon.



Il sera mis en place à l’école Anne Franck où l’accueil des enfants sera assuré aux horaires scolaires et périscolaires habituels c’est à dire entre 7h30 et 18h30.

L’Inspection académique a porté à la connaissance de la ville la situation des écoles impactées

École maternelle Saint-Exupéry : 5 enseignants sur 5

École maternelle Laënnec : 4 enseignants sur 4

École maternelle Anne-Frank : 1 enseignant sur 3

École primaire Les Charreaux : 3 enseignants sur 6

École élémentaire Romain-Rolland : 3 enseignants sur 5

Pour rappel, le service minimum d’accueil est mis en place dans le cas où le pourcentage de grévistes est supérieur à 25 % dans l’école.