Chalon : plus de 2000 postes à pourvoir lors de la 3e édition du Salon de l’emploi

La 3e édition du Salon de l’emploi aura lieu le 9 mars au Parc des expositions de Chalon.



Les entreprises du territoire proposeront plus de 2000 postes (CDD, CDI, stages, formations, alternance…) sur

un important panel de métiers et disponibles de suite. Toutes les filières sont bien représentées, certaines

rencontrant de plus importantes difficultés à recruter (services à la personne, hôtellerie/restauration, BTP,

industrie…). 170 structures (33 nouvelles) seront présentes sur 172 stands répartis par pôles métiers avec une

signalétique adaptée. L’accueil sera assuré par les équipes et les jeunes de la Mission Locale du

Chalonnais, de la Direction du Développement Économique du Grand Chalon et par les jeunes de

l’EPIDE du Velet. Les offres d’emploi ont été communiquées à l’ensemble des partenaires de l’emploi afin qu’ils

puissent préparer leur public en amont.



La cellule de reclassement de “Place du Marché” (ex-Toupargel) disposera d’un stand dédié afin d’accueillir

les salariés



Il est recommandé de venir avec son CV . L’édition précédente avait attiré plus de 4 000 personnes