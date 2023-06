Chalon : prolongation d’Antoine Eïto jusqu’en 2026

Il sera Chalonnais jusqu’en 2026 ! Bonne nouvelle pour le club, L’Elan Chalon a annoncé la prolongation du joueur Antoine EÏto.

Selon le staff de l’équipe de Chalon, Antoine est un bon élément autant sur le terrain que dans les vestiaires dont ils ne pouvaient se passer. “Je suis très heureux de continuer l’aventure chalonnaise ainsi que de diffuser les valeurs du club et les miennes dans le même temps. Ma famille et moi sommes très contents et j’ai hâte de commencer cette saison ainsi que les prochaines. ” sont les mots du joueur, selon un communiqué de l’équipe.

Pour rappel, lors de la dernière saison le palmarès du joueur s’élevé à 13,7 points, 4,4 rebonds, 1,2 interception, 5,3 passes décisives, 14,4 d’évaluation. Avec 16,4 points, 4,8 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception, 18,5 d’évaluation pour les playoffs.