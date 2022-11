Chalon s’incline face à Saint-Quentin

C’est une défaite pour l’Elan Chalon, qui retrouvait le championnat ce dimanche.



Les Chalonnais se sont inclinés (93-86) après prolongation à Saint-Quentin, pour le compte de la 5e journée de Pro B. Pour Maxime Pacquaut l’assistant-coach de l’Elan Chalon, l’équipe a été plus ” en réaction qu’en action ce qui leur a permis d’être plus en réussite, en rythme et derrière le public a poussé.”



Les joueurs de Saone-et-Loire sont actuellement 7e.



Le prochain match ce sera samedi avec la réception de Nantes au Colisée.