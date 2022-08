Chalon-sur-Saône : 2e édition du triathlon le 4 septembre prochain

La deuxième édition du triathlon de Chalon-sur-Saône aura lieu le dimanche 4 septembre sur l’esplanade de la piscine de Chalon, au numéro 2 de la rue d’Amsterdam.

Organisé par le Chalon Triathlon Club, l’événement sportif prévoit plusieurs départs pour personnes de tout âge, adhérent ou non. La journée débutera avec une course “XS” à 9h30, où les jeunes de plus de 14 ans vont concourir seuls ou en relais, 400 m de nage dans la piscine, 10 km à vélo et 2,5 km de course à pied.

L’après-midi, les plus de 17 ans, regroupés en équipe de trois à cinq, effectueront 750 m dans la Saône pour l’épreuve de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Deux courses sont également prévues le matin pour les enfants de 6 à 13 ans.

Soutenu par la Ville de Chalon-sur-Saône et celle de Crissey, ainsi que le Grand Chalon, le Chalon Triathlon Club a mis en place des mesures de sécurité nécessaires pour organiser cet événement. Alors que celui-ci regroupait 230 participants l’année dernière en période de restrictions sanitaires, le club espère “passer la barre des 400 inscriptions” cette année, indique Le JSL.