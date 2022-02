Après une édition 2021 annulée à cause de la crise sanitaire, le carnaval a fait son grand retour en 2022 ce dimanche à Chalon. Parti depuis l’avenue Niepce, le défilé a été vu par près de 50 000 personnes amassées place de Gaulle et qui se sont ensuite pressées vers la fête foraine, où 150 manèges attendaient petits et grands.

